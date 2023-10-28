Прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на адвоката в Москве

Кунцевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Перед судом предстанут двое мужчин 25 и 39 лет, которые обвиняются по ч. 4 ст. 296 УК РФ.

По данным следствия, в июне 2023 года злоумышленник, в отношении которого начато отдельное следствие, связался через один из мессенджеров с 25-летним обвиняемым и предложил ему за вознаграждение в размере 100 тыс. рублей облить зеленкой адвоката Елену Пономареву. Тот привлек 39-летнего сообщника и 6 июля 2023 года они осуществили задуманное. В результате нападения она получила телесные повреждения, а также повреждение сетчатки глаза.

Уголовное дело направлено в Кунцевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.

Сама Пономарева заявила, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью. До этого она получала угрозы.

Ранее СК переквалифицировал дело о нападении на адвоката Пономареву.