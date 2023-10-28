В Госдуме рассказали, где отдохнуть в ноябрьские праздники

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с «Газетой.Ru» назвал ноябрь временем для культурно-познавательного туризма и посоветовал россиянам провести праздничные выходные 4-6 ноября в городах Золотого кольца и Серебряного ожерелья России. По его словам, желающие продлить осенний сезон могут отправиться в Калининград и Калининградскую область.

«Погода в этих широтах может преподносить сюрпризы, но для культурного досуга это не помеха. Города-миллионники, как правило, в состоянии предложить качественный сервис и порадовать туристов новыми впечатлениями. Если хочется чуть продлить осенний сезон – рекомендую поездку в Калининград и Калининградскую область. Осенью сюда стоит ехать за особой атмосферой приморских городков и на различные гастрофестивали», — сказал он.

По словам Тарбаева, санатории Кавказских минеральных вод пользуются популярностью круглый год, так как там есть возможность посетить лечебные процедуры и расслабиться. Он также посоветовал посетить регионы Северного Кавказа.

«За лечебными процедурами и релаксом стоит ехать в регион Кавказских минеральных вод. Их санатории предлагают свои услуги как с лечением, так и без, благодаря чему пользуются популярностью круглогодично. Альтернативный вариант – курорты Северного Кавказа, в частности, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни. Каждый из этих кавказских регионов интересен своей культурой, историей, разнообразием кухни и национальным колоритом. «Заболеть» нашим Кавказом можно всерьез и надолго, так что сюда вы обязательно вернетесь», — пояснил он.

Тарбаев также назвал ноябрь стартом горнолыжного сезона, но отметил, что многие курорты будут доступны лишь к концу месяца. Жителям восточных регионов России депутат посоветовал посетить Сахалин, Курилы и Камчатку.

«Оснежение склонов в Хибинах начинается в конце октября, когда там устанавливаются стабильные минусовые температуры. Шерегеш «откроется» ближе к середине ноября, кавказские горнолыжные курорты еще позже. Тут придется считаться с капризами погоды. Хотелось бы упомянуть и Дальний Восток: горнолыжный курорт «Горный воздух» в центре Южно-Сахалинска, термальные источники Курильских островов, вулканы на Камчатке, но эти достопримечательности не вписываются в формат выходного дня для жителей центральной России. Возможно, для жителей Востока нашей страны выбор окажется проще», — отметил он.

Депутат признался, что на ноябрьские выходные планирует отправиться в Бурятию и посетить Байкал.

«Мой вариант на длинные выходные – Республика Бурятия и Байкал, одна из самых желанных целей для путешествия по мнению большинства россиян. Сейчас там внесезонье, цены на перелет до Улан-Удэ относительно невелики, и туроператоры активно предлагают программы на ноябрьские праздники. Задержитесь в Улан-Удэ, почувствуйте его атмосферу – философия буддизма накладывает отпечаток на облик города, и признаться, мне это очень близко. А Байкалу посвятите следующий день. Это озеро –жемчужина России, и я желаю каждому увидеть Байкал и унести его частичку в своем сердце», — заключил он.

Ранее стало известно, в какие страны россияне отправятся на ноябрьских праздниках.