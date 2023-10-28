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Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

ABC News: подозреваемый в стрельбе в штате Мэн Роберт Кард покончил с собой

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Lewiston Maine Police Department/Reuters

Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн Роберта Карда нашли мертвым, сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, Кард мог покончить жизнь самоубийством.

«Власти обнаружили тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, мертвым», — говорится в сообщении.

До этого член палаты представителей США, демократ от штата Мэн Джаред Голден заявлял, что будет добиваться запрета на разрешение и использование штурмового оружия в США после инцидента с массовой стрельбой в штате Мэн.

Стрельба произошла в городе Льюистон ранним утром 26 октября в трех местах города — баре, ресторане и магазине.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.

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