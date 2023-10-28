Названы основные страхи, из-за которых люди боятся обращаться к психологам

Многие люди боятся обращаться к психологам и идут заливать или заедать свои переживания вместо того, чтобы получить качественную психологическую помощь. О каких страхах это говорит, «Газете.Ru» рассказал автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

Первая распространенная причина — страх осуждения.

«Ко мне довольно часто обращаются люди, которые никогда раньше не были у психолога и опираются на искаженные представления об этой профессии. У многих серьезный страх осуждения со стороны психолога, боязнь быть непонятым. Многие думают, что их проблемы слишком сложные, запутанные, нелепые или даже постыдные; думают, что психолог не сможет им помочь или будет осуждать их за их чувства и мысли. Однако это не так. Психологи не судят своих клиентов, а помогают разобраться в ситуации с уважением к их индивидуальности и сохраняя конфиденциальность», — объяснил Самбурский.

Еще одна частая причина связана со страхом перед переменами.

«Многие боятся, что психолог заставит их делать то, чего они не хотят, или что он совершенно изменит их как личность. Это тоже ошибка. Психологи не могут заставить человека делать что-то против его воли или меняться без его согласия. Психологи не навязывают свои мнения или решения, а подталкивают на пути поиска и выбора альтернативных взглядов и стратегий, которые человек может выбрать или отклонить. Учитывают темп и готовность к изменениям, чтобы не торопить, а плавно помочь», — отметил он.

Наконец, некоторых людей беспокоит, что на них навесят ярлык сумасшедшего.

«Это страх перед стигматизацией или неприятием. Многие думают, что если они пойдут к психологу, то это значит, что они слабаки, более того, что их примут за сумасшедших или просто ненормальных. Люди, которые осознают, что в жизни есть проблема и нужно понять как ее решить, боятся, что другие люди узнают об этом и будут относиться к ним по-другому или отвергнут их. Этот же страх распространяется и на встречу с психологом, люди бояться, что с ними будут разговаривать как с психически больными людьми. Психологические проблемы — это не признак слабости, сумасшествия или какой-то ненормальности. Это обычные реакции на стресс, травму, конфликт или другие жизненные обстоятельства, которые могут случиться с любым человеком. Получить психологическую помощь — это не стыдно, а разумно и ответственно», — резюмировал он.

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