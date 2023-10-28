Россиянам объяснили, что нужно сделать после покупки телефона

При переносе данных на новый телефон могут переехать файлы, содержащие вредоносное ПО со старого устройства. Поэтому необходимо запустить проверку антивирусом сразу после переноса данных. Об этом «Газете.Ru» рассказала Алена Самарцева, ведущий менеджер продукта RuStore.

«Это особенно важно, если у вас есть сомнения в оригинальности телефона, или он уже был в использовании. Проверить подлинность устройства достаточно просто — необходимо сравнить IMEI-код, размещенный на корпусе и на упаковке. Если он был в использовании, то сбросьте телефон до заводских настроек и свяжитесь с продавцом», — поделилась она.

После необходимо проверить наличие доступных обновлений системы и установленных приложений. Многие пропускают этот шаг, тогда как он позволяет оптимизировать работу устройства и дополнительно защитить пользователя.

«Даже если вы купили новый смартфон, который вышел совсем недавно, это не гарантия того, что на нем установлены последние обновления. Скорее всего, пока телефон лежал на складе, появилось новое системное обновление, где разработчики могли исправить ошибки, добавить защиту от новых угроз или выпустить новые функции. Особенно важно устанавливать крупные обновления, например, новую версию операционной системы», — рассказала эксперт.

После этого следует проверить системные настройки на новом смартфоне — иногда многие опции могут быть отключены по умолчанию, например, бесконтактная оплата.

«В настройках смартфона можно найти полезные функции, которые помогут улучшить взаимодействие с устройством. Например, управление телефоном жестами. На некоторых моделях можно провести тремя пальцами вниз для скриншота. Также обратите внимание на настройки дисплея в разделе «Специальные возможности». Пользователи могут менять размер шрифтов, контрастности, цвета экрана и многое другое. Помимо калибровки параметров экрана есть возможность настроить показ уведомлений, добавить отображение заряда батареи или включить показ напоминаний», — уточнила эксперт.

Настраивая новый смартфон, не забудьте про безопасность, рекомендовала Самарцева. Сейчас есть множество способов обеспечения конфиденциальности: нужно установить пароль, графический ключ или разблокировку с помощью биометрии. После этого можно приступать к скачиванию приложений и персонализации устройства: подбору шрифтов, обоев, настройке мелодии звонков и т.д.

«Must-have для любого устройства — надежный антивирус. Его можно скачать с официальных источников или воспользоваться встроенным. Также для того, чтобы продлить срок службы своего смартфона, можно скачать специальные приложения для оптимизации памяти и работы аккумулятора», — заключила она.

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