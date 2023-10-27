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В Петербурге восемь посетителей ресторана подхватили сальмонеллу

В Петербурге у 8 человек, которые ели в одном ресторане, обнаружили сальмонеллу

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Sigrid Gombert/Global Look Press

У восьмерых петербуржцев, употребивших еду производства Ivori Garden (ООО «Фитнесс-Фуд»), обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Всего продукцией ресторана на 26 октября отравились 11 человек. После случившегося ведомство начало эпидемиологическое расследование.

«В ходе расследования выявлены нарушения обязательных требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при предоставлении услуг общественного питания. В пробе пищевой продукции выявлена сальмонелла», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В отношении предприятия питания составлен протокол о временном приостановлении деятельности.

Ранее в Минздраве Перми назвали количество детей-участников циркового конкурса, которые отравились в столовой.

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