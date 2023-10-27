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В рисе с полей у свалки, которую требуют закрыть жители Кубани, нашли свинец и мышьяк

Россельхознадзор нашел свинец и мышьяк в рисе, выращенном у свалки на Кубани

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Pixabay

На Кубани в рисе с полей возле Полтавского мусорного полигона нашли тяжелые металлы. Об этом сообщает Telegram-канал активистов, выступающих за его закрытие, «Полтавская против свалки».

Проверка Россельхознадзора, которой долго добивались жители станицы Полтавской Красноармейского района, зафиксировала превышение допустимой концентрации свинца и мышьяка в выращенном на близлежащих полях рисе. После этого проверки начались и в рисовых хозяйствах.

«Приятного, как говорится, аппетита нашим фермерам, чиновникам и прочим «слепым» хозяевам жизни! Кушайте на здоровье!» — написали общественники.

Известно, что местные жители требуют закрыть мусорный полигон, открытый еще в 1992 году, из-за вреда экологии и здоровью уже больше года.

В начале сентября ассоциация «Национальный рисовый союз» обратилась в СК РФ из-за скандала в соцсетях из-за нарушений на свалке. Производители риса заявили, что «безосновательные» публичные заявления жителей Полтавской «негативно отражаются на деловой репутации» Национального рисового союза, и попросили следователей поспособствовать удалению неудобных публикаций.

«Рисоводы хотят заставить нас замолчать. Они хотят, что бы мы перестали требовать от следователей установить виновных в загрязнении нашей природы. Что бы все осталось, как сейчас», — писали тогда активисты.

В конце сентября губернатор Краснодарского края Кондратьев пообещал ликвидировать отравляющий жизнь станичников объект «в течение двух-трех лет».

Ранее глава района на Кубани назвал законной свалку, из-за которой жители обратились к президенту Белоруссии.

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