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Обвинение запросило для шурина Лужкова более 7 лет колонии

ТАСС: прокурор требует 7,5 года колонии для Виктора Батурина по делу о мошенничестве

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Сторона обвинения запросила 7,5 года колонии для предпринимателя Виктора Батурина, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмена задержали в июле 2021 года. Следствие считает, что Батурин планировал украсть 25% акций застройщика «Интеко» через иски в арбитражный суд у своей сестры Елены Батуриной, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Именно с подачи Елены Батуриной против Виктора завели уголовное дело в 2017 году. Сначала последний свою вину не признавал однако на заседании в октябре 2022-го согласился с обвинением и заявил, что глубоко раскаивается в содеянном.

Предварительное следствие в отношении подсудимого завершили еще в апреле прошлого года. Тогда его адвокат Игорь Шабанов рассказывал «Газете.Ru», что предпринимателю инкриминировали два дополнительных эпизода фальсификации доказательств: мужчина якобы предоставил суду подложное приложение к соглашению с сестрой, которое давало ему приоритет в выкупе акций «Интеко».

Ранее в Подмосковье нашли мертвым свидетеля по делу Виктора Батурина.

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