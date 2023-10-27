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Еще одному ученому ЦАГИ вынесли приговор по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил ученого ЦАГИ Губанова к 12 годам по делу о госизмене

Московский городской суд признал виновным в государственной измене ученого Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«В пятницу [27 октября] суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ (Госизмена) и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе инстанции.

Дело о госизмене возбудили в 2021 году. По данным следствия, Губанов, будучи начальником другого ученого ЦАГИ, профессора МФТИ Валерия Голубкина, привлек последнего к работе над международным проектом по созданию гиперзвукового самолета. В определенный момент Голубкин по указанию Губанова передавал коллегам из Нидерландов отчеты о работе. Сторона обвинения утверждала, что в двух из них содержались сведения, составлявшие гостайну.

В июне 2023 года Голубкина приговорили к 12 годам тюрьмы. Его адвокаты заявляли, что обжалуют приговор.

Ранее суд признал законным приговор сроком 14 лет в колонии основателю Group-IB Илье Сачкову за госизмену.

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