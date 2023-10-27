В Госдуме заявили, что вопрос запрета Хэллоуина «выеденной тыквы не стоит»

В России нет необходимости вводить «федеральные запреты» на Хэллоуин, потому что его не празднуют массово. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, у страны есть более серьезные проблемы, а тема Хэллоуина и «выеденной тыквы не стоит».

«Я считаю, что вообще нет этой проблемы, и тема абсолютно высосана из пальца. Эти разговоры — они больше внимания привлекают к этому празднику, который никакой для нас не праздник. Если в какой-то школе родительский комитет принял решение в каком-то классе это мероприятие провести, то запрещай или нет, все равно проведут. Но массово этого нет. В повестке этого нет. Обращений ко мне, что вот хотим отпраздновать, но нам не дают, помогите, — такого нет. Люди живут другими проблемами: отсутствием отопления, червивыми котлетами, которыми их кормят в челябинских школах, и ядовитым смогом на улице, а не Хэллоуином. На мой взгляд, тут огород городить и вводить какие-то федеральные запреты, это только внимание к этой истории привлекать. Она не то, что выеденного яйца, она выеденной тыквы не стоит», — сказал Бурматов.

Депутат отметил, что некоторые люди отмечают «порой весьма экстравагантные и странные» праздники, но большинство «живет» исконно российскими праздниками.

«Вот 9 Мая у нас вся страна отмечает, это общенациональный праздник. День России мы все отмечаем, День флага, День народного единства. Вот это то, что у нас действительно есть и является нашей национальной идентичностью. А эта вот фигня, когда просто в ночном клубе тематическая вечеринка проводится… Да они, запрещай или не запрещай, все равно проведут, если захотят. Да и черт с ними. Пройдет немного времени, когда про это никто не вспомнит. А здесь ощущение, что эта проблема существует на страницах некоторых СМИ и нигде больше. У меня дети, — один окончил только школу, вторая в школе учится. Ни разу даже вопрос про Хэллоуин не вставал. Нет его в повестке — и все. Что, мало праздников у нас? Да полно. Работать некогда, сплошные праздники», — отметил Бурматов.

В четверг, 26 октября, министерство образования Якутии запретило празднование Хэллоуина в школах республики, усмотрев нарушение духовно-нравственных ценностей.

Ранее в ижевской школе сообщили о планах отметить Тыквенный Спас вместо Хэллоуина. Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) в разговоре с «Газетой.Ru» назвал эту инициативу «безумным невежеством».