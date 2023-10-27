На Урале семь младшеклассников пострадали из-за распыления перцового баллончика

В школе Первоуральска мальчик распылил перцовый баллончик. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Инцидент произошел в раздевалке школы №15. Средство быстро распространилось по помещению, и семи младшеклассникам понадобилась помощь специалистов. Пострадавшим оперативно оказали помощь и доставили в детскую больницу города.

«В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение», — сообщается в публикации.

Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. На данный момент специалисты проводят осмотр пациентов.

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