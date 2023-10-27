Врач рассказал, как отличить плохую память от начинающегося Альцгеймера

Определить разницу между плохой памятью и начинающейся болезнью Альцгеймера может быть сложно, однако некоторые признаки могут в этом помочь. О них Pravda.Ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов.

Прежде всего он отметил, что у пациентов с начинающимся Альцгеймером могут произойти изменения в поведении, например, потеря интереса к хобби, а также в социальной активности. Кроме того, для них характерна смена настроения или аппетита. Такие люди испытывают проблемы с краткосрочной памятью и забывают не незначительные детали, как в случае с плохой памятью, а важные события.

Еще один признак — значительные трудности в усвоении новой информации и забывание событий и близких людей, отметил эксперт. У пациентов с Альцгеймером также наблюдаются сложности в решении даже легких задач и может отсутствовать логическое мышление. При этом определить наличие болезни Альцгеймера наверняка может только врач, отметил Гимранов.

Ученые из Кембриджского института молекулярной биологии до этого обнаружили, что обнаружение потенциально опасных веществ по запаху запускает у червей процесс расщепления особых белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера у людей.

Ранее была названа ягода, снижающая риск болезни Альцгеймера.