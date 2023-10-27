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Продавцы начнут проверять документы у покупателей энергетиков и зажигалок

В Петербурге у покупателей энергетиков и зажигалок начнут спрашивать паспорт

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге собираются разрешить кассирам проверять документы при покупке зажигалок и энергетиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат городского Законодательного Собрания Денис Четырбок.

Сейчас дети и подростки не могут купить ни энергетики, ни зажигалки. На продажу этих товаров несовершеннолетним в городе установлен запрет, за нарушение которого юридические лица штрафуют на сумму от 30 тыс. рублей до 150 тыс.

Недавно депутаты предложили внести в закон поправку, согласно которой продавцы будут вправе проверять документы, удостоверяющие личность покупателя, при продаже зажигалок и энергетических напитков.

«Мы предлагаем прописать прямо: в случае возникновения сомнений продавцы могут просить у покупателей паспорт, чтобы выяснить возраст. Отмечу, что предварительно проект закона рассмотрели и в прокуратуре города, оснований для отрицательного заключения не выявлено», — уточнил Четырбок.

Ранее в Петербурге мужчина получил ожог полового органа из-за взорвавшейся в кармане брюк зажигалки.

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