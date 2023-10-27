Подписчиков проукраинских ресурсов предупредили об уголовной ответственности

Подписчикам ресурсов, которые курировали рассекреченные украинские агенты в Запорожье, направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу данных, наносящих вред безопасности России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

В силовом ведомстве уточнили, что деятельность трех крупных агентурных групп координировало ГУР МО Украины. Информацию СМИ «РИА-Мелитополь» и Telegram-чата «Мелитополь Це Украина» иностранная разведка использовала для сбора информации в регионе.

«Подписчикам <…> направлены предупреждения об уголовной ответственности за передачу сведений украинской стороне», — отметили в сообщении.

27 октября стало известно, что ФСБ задержала в Запорожской области членов трех агентурных групп украинской разведки. Один из агентов оказал вооруженное сопротивление при задержании, и был ликвидирован ответным огнем.

Накануне ФСБ показала видео с украинским агентом, который пытался подорвать военкомат.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.