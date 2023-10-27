В Москве загорелась гостиница с постояльцами внутри

В Москве вспыхнула гостиница «Узкое» в Ясенево. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, очаг возгорания находится на третьем этаже здания на Литовском бульваре. Из окон гостиницы валит густой дым.

Персонал начал эвакуировать гостей еще до прибытия на место экстренных служб. На данный момент из горящего здания по автолестнице спустили 20 человек. По данным Shot, сейчас спасатели пытаются добраться до двоих человек, которые заблокированы в эпицентре пожара на третьем этаже гостиницы.

Пожару присвоен первый ранг. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. О причине возгорания также ничего не известно.

Ранее более 10 человек пострадали в крупном пожаре в центре Якутска.