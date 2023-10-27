В России призвали приравнять к экстремизму ведение пабликов для релокантов

За ведение российскими блогерами так называемых иммигрантских каналов и пабликов необходимо ввести уголовное наказание, считает политолог Алексей Ярошенко. Такая деятельность угрожает национальной безопасности и ее следует приравнять к экстремизму, заявил он телеканалу «360».

Политолог заявил о росте пабликов и блогеров, которые пропагандируют отъезд из России. В них, по его словам, рассказывается о том, как получить ВНЖ или гражданство в другой стране, что нужно сделать, чтобы переехать, как найти работу за границей. Ярошенко убежден, что за ведение таких пабликов нужно приравнять к статье 208.4 УК РФ, предусматривающей наказание за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

«По сути, они занимаются экстремистской деятельностью, рассказывая людям, как уезжать, куда бежать и что делать. И стимулируя к этому», — утверждает он.

Ведущие каналы об иммиграции блогеры зарабатывают на призывах бежать из России, поэтому их ресурсы «должны быть блокированы», а их самих следует наказать, заявил он.

Напомним, после начала военной спецоперации на Украине из России уехали более 820 тыс. человек. По последним данным, 15% из них уже вернулись. Подробности о причинах отъезда и возвращения релокантов – в материале «Газеты.Ru».

Вернувшиеся в Россию граждане ранее рассказали о причинах своего отъезда и возращения, а также поделились впечатлениями жизни за рубежом.