Инфекционисты назвали возможное заболевание, вспыхнувшее в Красноярском крае

Выяснить точно, вспышку какого заболевания зафиксировали в Красноярском кране, можно только при детальном осмотре пациентов, отмечают эпидемиологи и инфекционисты. Однако есть вероятность, что это проявление риккетсиоза, предположила инфекционист Маргарита Нагибина в беседе с телеканалом «360».

Накануне стало известно, что в поселке Ессей Красноярского края зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. У пациентов появилась красноватая сыпь, похожая на укусы, большинство заразившихся – дети. Родители заразившихся отмечают, что сыпь напоминает укусы насекомых, некоторые рассказывают о повышении температуры.

Риккетсиоз – это инфекционное заболевание, которое провоцируют бактерии рода Rickettsia и укусы насекомых, пояснила Нагибина. При этом она подчеркнула что точный диагноз поставить невозможно.

«Гипотетически предполагать можно, но нужно учитывать много факторов и других симптомов. Это надо детально разбираться», — пояснила врач, добавив, что разбираться с диагнозом специалисты будут на месте, осматривая пациентов.

Вариантов заболевания, вспышку которого зафиксировали в регионе, может быть масса, подчеркнул главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук и профессор Петр Чумаков.

«Тем более нельзя заявлять о том, что это риккетсиоз или не риккетсиоз. Это вообще может быть тысяча разных заболеваний, в том числе какие-то токсические проявления. А может быть даже что-то новое», – сказал он.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что в поселок направили санитарный рейс с врачом-инфекционистом.

Ранее также в Свердловской области у пятерых школьников выявили микроспорию (стригущий лишай).