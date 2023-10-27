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С Украины с начала года попытались сбежать более 2 тыс. чиновников

Более 2 тыс. госслужащих пытались незаконно покинуть Украину в 2023 году

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Более 2 тыс. украинских госслужащих с начала года предприняли попытку незаконно пересечь границу Украины. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко, слова которого приводит агентство ТСН.

«По состоянию на данный момент это количество составляет 2 100 человек», — отметил Демченко.

По словам представителя Госпогранслужбы, чиновники нарушили правила пересечения границы. Он подчеркнул, что число попыток незаконного пересечения границы вне пунктов пропуска «немного увеличилось».

С февраля 2022 года на Украине неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, выезд за рубеж им запрещен.

26 октября на Украине анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте. Об этом предупредил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.

До этого представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин говорил, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, возможно, придется идти на фронт.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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