Турецкий отель объявил королевой свою гостью за верность

В Турции 61-летнюю немку Сабину Дэниелс объявили королевой отеля, так как она прожила 1071 день в пятизвездочной элитной гостинице. Об этом сообщил турецкий портал Haberturk.

Впервые турецкие курорты женщина посетила в 2014 году. Тогда она отдохнула в одном из новых пятизвездочных отелей в районе Лара-Кунду. С тех пор женщина стала там постоянной гостьей. Не приезжала она туда только во время пандемии коронавируса. В сумме за последние девять лет она прожила в конкретном отеле более трех.

Сама немка заявила, что любит Турцию и местный климат, и добавила, что для ее здоровья лучше быть в этой стране, чем на родине. Она назвала Турцию своим вторым домом.

Основатель отеля Рамазан Аслан лично вручил гостье грамоту и присвоил ей почетный статус «королевы отеля». По его словам, все сотрудники гостиницы очень тепло относятся к постоялице из Германии.

До этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции прогнозируется рост цен на арендованное жилье, в том числе и для путешественников из России.

Ранее туроператоры назвали альтернативу Турции для путешествий россиян.