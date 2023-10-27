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«Ростех» передал первый комплект российской авионики для лайнера МС-21

«Ростех» передал первый комплект полностью российской авионики для лайнера МС-21

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

«Ростех» передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС-21. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

»КРЭТ Госкорпорации Ростех отгрузил заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины <…> МС-21», — отметили в сообщении, уточнив, что отечественная авионика не уступает иностранным аналогам.

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения разработало пульт, который позволяет управлять различными системами самолета. Одновременно полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, концерн КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования.

В сентябре генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что первый полет импортозамещенного самолета МС-21 запланировали провести до конца года.

Ранее стало известно, что кабмин РФ рассмотрит меры для расширения производства самолетов МС-21.

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