В трех аэропортах Москвы задержали более 35 авиарейсов

По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще восемь отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снега. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По информации на 7:30 мск, в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов и два отменены, в Домодедово — 16 задержаны и шесть отменены, а в аэропорту Шереметьево оказались задержаны восемь рейсов.

26 октября сообщалось о задержке рейса Москва — Екатеринбург авиакомпании Smartavia в Шереметьево, время задержки составило восемь часов. О причинах данной ситуации официально не сообщалось, однако пассажиры говорили о поломке самолета.

23 октября в московских аэропортах наблюдались изменения в графике вылета 21 рейса.

До этого массовая задержка рейсов в московских аэропортах наблюдалась в конце сентября. Изменения графика коснулись 31 лайнера. Из них 27 вылетели позже назначенного времени, четыре отменили.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.