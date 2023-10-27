Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В трех аэропортах Москвы задержали более 35 авиарейсов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали более 35 авиарейсов

close
100%
Shutterstock

По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще восемь отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снега. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По информации на 7:30 мск, в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов и два отменены, в Домодедово — 16 задержаны и шесть отменены, а в аэропорту Шереметьево оказались задержаны восемь рейсов.

26 октября сообщалось о задержке рейса Москва — Екатеринбург авиакомпании Smartavia в Шереметьево, время задержки составило восемь часов. О причинах данной ситуации официально не сообщалось, однако пассажиры говорили о поломке самолета.

23 октября в московских аэропортах наблюдались изменения в графике вылета 21 рейса.

До этого массовая задержка рейсов в московских аэропортах наблюдалась в конце сентября. Изменения графика коснулись 31 лайнера. Из них 27 вылетели позже назначенного времени, четыре отменили.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий