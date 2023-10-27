Россиянин погиб после взрыва на грузовом судне у берегов Японии

На грузовом судне у берегов Японии произошел взрыв, погиб гражданин России, который являлся членом экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, инцидент произошел в Тихом океане, примерно в 40 милях от японского порта Токачи. Известно, что в ходе ремонтных работ в одном из помещений российского грузового судна Saronic Breeze взорвались ацетиленовые баллоны. Это привело к срыву железной двери, которая попала в голову мотористу-сварщику, проводившему работы. Мужчина скончался на месте, по факту происшествия будет проведена соответствующая проверка.

Транспортный рефрижератор Saronic Breeze принадлежит владивостокской судоходной компании ООО «Дальрифер». Суда компании перевозят торговые грузы через Японское, Охотское и Берингово моря.

До этого агентство Anadolu сообщало, что 26 октября на борту сухогруза в турецком заливе Фетхие на юге страны произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Инцидент произошел на судне Serenity Ac длиной 75 метров под флагом Ниуэ, которое находилось на якоре у берегов города Фетхие в провинции Мугла.

В конце сентября агентство Agerpres передавало, что на торговом судне вблизи дунайского рукава Сулина в Черном море произошел взрыв.

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