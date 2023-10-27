БПЛА лидируют среди страхов россиян

Самым большим источником страхов россиян в третьем квартале 2023 года безоговорочно стали беспилотники. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС».

КРОС ранжирует тревожности россиян на основе анализа новостей СМИ («медиаиндекс»), а также постов и комментариев в соцсетях («соцмедиаиндекс»). Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» какой-то темы, а индекс «приживаемости» демонстрирует, как сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей (отношение «соцмедиаиндекса» к «медиаиндексу»).

В июле — сентябре суммарный индекс тревожности, связанный с атаками дронов, составил 811,1 медиаюнга (единица воспроизводства тревоги, употребляемая исследователями). Это почти в три раза больше, чем у второго по величине страха, вызванного падением рубля (273,2 медиаюнга), а также больше, чем индекс всех остальных зафиксированных экспертами страхов, вместе взятых (713,7 медиаюнга).

На четвертой позиции и далее идут «Сложности с поездками в Европу», «Ситуация в гражданской авиации», «Утрата позиций в космосе», «Электросамокатчики», «Слухи о мобилизации», «Подорожание такси», «Отсутствие в прокате голливудского кино («Барби», «Оппенгеймер»)».

Боязнь дронов пришла на смену более широкому страху перед диверсиями, который доминировал во втором квартале. Тревожность россиян в связи с диверсионной деятельностью на территории России увеличилась вдвое по итогам второго квартала 2023 года.

Ранее российская противовоздушная оборона перехватила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Курчатова, расположенного рядом с Курской атомной электростанцией.