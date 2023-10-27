Психолог объяснила, почему плохое настроение осенью никак не связано с витаминами

С приходом осени многие замечают за собой неприятные симптомы: вялость, снижение настроения, нарушения сна. Так сложилось, что при появлении таких симптомов, человек пытается найти логичную и легко устранимую причину, пытается сделать виновником «осенний авитаминоз» — нехватку витаминов. Такая связь настроения и уровня витаминов в организме — это крайне распространенный миф, рассказала «Газете.Ru» Оксана Афонина, клинический психолог группы компаний BestDoctor.

«Единственным витамином, дефицит которого присутствует у большинства россиян, является витамин D, поэтому эндокринологи рекомендуют не прекращать прием профилактических доз витамина D круглогодично. Дефицит остальных витаминов профилактируется полноценным разнообразными питанием, и тогда об «осеннем авитаминозе» можно забыть раз и навсегда», — сказала она.

Однако «осенняя хандра» все-таки реально существующая проблема.

«Осенняя хандра» возникает далеко не у всех, и это отсылает нас к личной истории пациента. Важно найти тот триггер, который запускает процесс снижения настроения. Сама по себе осень не несет никакого посыла, мы сами окрашиваем это время года в мрачные тона ассоциативным порядком мыслей», — констатировала психолог.

Афонина рекомендовала несложное упражнение: на листе бумаги нужно выписать 10-15 ассоциаций со словом «осень». Затем сгруппировать эти слова по два и дать еще по ассоциации на каждую пару. В итоге останется одно слово. Если посмотреть на полученный ассоциативный ряд, на каждую группу отдельно и на последнее слово, то, скорее всего, человек вспомнит событие, которое и будет являться триггером «осенней хандры». Здесь важно проработать проблему, пересмотреть и переоценить события прошлого из сегодняшнего дня. Возможно, эта «капсула времени» несет ценное послание, которое не получается разглядеть из-за прошлых обид и детских страхов.

«Важно помнить и о том, что такие симптомы могут вызываться сезонным аффективным расстройством — депрессивными эпизодами, повторяющимися в определенное время года. Такое состояние может протекать тяжело и приводить к потере работоспособности и чувства радости от любимых ранее дел, нежеланию жить. При любом подозрении на это состояние нужно обратиться к психотерапевту», — резюмировала она.

Ранее диетолог перечислила правила питания, которых стоит придерживаться осенью.