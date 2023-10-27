За год россияне стали больше экономить

Почти каждый второй россиянин отметил, что за последний год стал больше экономить (49%). Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще тратить стали только 14% опрошенных. У 26% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась.

Число сторонников стратегии «больше экономить» выше среди мужчин (54% против 43% среди женщин). Россияне старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (53%). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 43% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 57% — среди зарабатывающих от 80 тыс. рублей.

Число сторонников стратегии «больше тратить» выше всего среди россиян моложе 34 лет (21%).

За год несколько выросло как число тех, кто считает, что нужно больше тратить (с 9 до 14%), так и количество стремящихся к экономии (с 46 до 49%).

Ранее россиянам объяснили, почему экономия не поможет разбогатеть.