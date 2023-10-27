Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

За год россияне стали больше экономить

Почти половина россиян стали больше экономить за последний год

close
100%
Shutterstock

Почти каждый второй россиянин отметил, что за последний год стал больше экономить (49%). Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще тратить стали только 14% опрошенных. У 26% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась.

Число сторонников стратегии «больше экономить» выше среди мужчин (54% против 43% среди женщин). Россияне старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (53%). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 43% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 57% — среди зарабатывающих от 80 тыс. рублей.

Число сторонников стратегии «больше тратить» выше всего среди россиян моложе 34 лет (21%).

За год несколько выросло как число тех, кто считает, что нужно больше тратить (с 9 до 14%), так и количество стремящихся к экономии (с 46 до 49%).

Ранее россиянам объяснили, почему экономия не поможет разбогатеть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий