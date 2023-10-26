В ЭИСИ рассказали о роли «российского вопроса» на зарубежных выборах

В последнее время политика во многих странах стала меняться, избиратели устали от украинской темы и предпочтение отдают политикам с менее рьяной антироссийской позицией. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) ««Российская карта» на зарубежных выборах-2023» заявил его модератор, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«В Словакии свой выбор сделали, и этот выбор отнюдь не в пользу союза Украины. Роберт Фицо прямо говорит, что его не интересует Украина в составе Евросоюза. В Польше же русофобская политика властей привела к поражению партии «Право и справедливость». Народ выступил против политики, которая проводилась до этого. Мы видели, как знамя России поднималось во время переворотов в Африке, ведь наше знамя — символ борьбы с колониализмом», — сказал он.

Председатель Совета по профессиональному образованию Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов рассказал, что Запад в целом переживает системный кризис. Видно тотальное разочарование в действующих политиках и мейнстримных политических партиях и поиск им альтернативы, добавил он.

Перевесила чаша весов в пользу России и на парламентских выборах в немецких землях Гессен и Бавария, где проживает четвертая часть населения всей Германии. Там правящая партия потерпела разгромное поражение, а преуспела та, которую раньше считали чуть ли не маргинальной, отметил социолог Лаборатории новых технологий ЭИСИ Илья Казаков.

По мнению политолога, члена экспертного клуба «Дигория» Евгения Кислякова, еще один показательный пример демонстрирует Словакия, где коалиционное правительство во главе с Робертом Фицо уже заявило о том, что не будет оказывать военную помощь Украине, а направит силы на решение проблем Словакии в первую очередь.

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ считает, что не все так однозначно и в странах Латинской Америке. По его словам, напрямую за Россию там никто не выступает, но при этом придерживается лояльных России взглядов.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что в мире нет ярко выраженных антироссийских и пророссийских политиков.

«По сути нет антироссийских или пророссийских политиков. Правый консерватор, сторонник традиционных ценностей — далеко не факт, что сторонник России. В целом негативный образ России не конкретизирован, просто «русские исторически плохие, они зло, без объяснения», — пояснил Минченко.