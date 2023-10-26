Российские креативщики обсудят роль индустрии в развитии и трансформации регионов страны

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения 1 ноября состоится заседание комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров, где ведущие эксперты отрасли обсудят роль креативных индустрий в пространственном развитии и трансформации территорий, сообщает пресс-служба комиссии.

«Развитие креативных индустрий в регионах создает точки роста для экономики, исходя из территориальных и исторических особенностей, уникальных компетенций и отраслевой специфики, а также влияет на экономическую и социально-культурную сферы жизнедеятельности городов», — говорится в сообщении.

В рамках заседания будут затронуты следующие вопросы: влияние креативных индустрий на привлечение инвестиций и создание рабочих мест в регионах; взаимосвязь между развитием креативных индустрий и улучшением качества жизни населения в регионах; влияние креативных индустрий на креативный класс для реализации его потенциала; важность горизонтальных связей и нетворкинга для развития креативных индустрий в регионе; действия для стимулирования развития креативных индустрий и создания благоприятной среды для креативного класса; инвестиции в локальную инфраструктуру для привлечения креативных кадров.

Отмечается, что с приветственным словом выступит заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук. Модератора дискуссии станут президент «Креативной экономики», директор фест-форума «Российская креативная неделя» и Российской национальной премии в сфере креативных индустрий, сопредседатель комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров Марина Абрамова и генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, сопредседатель комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров Дарья Топильская.

В качестве мероприятия спикеров выступят вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп» Кермен Манджиева, директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев, председатель комитета по делам молодежи администрации муниципального образования «город Новотроицк» Оренбургской области Станислав Боцевичус, коммерческий директор АО «МЭЛ» Илья Перцев, советник генерального директора по устойчивому развитию компании «Северсталь» Захар Азаров, директор кластера Восток Группы Самолет Никита Шувалов.

Информационным партнером выступит Rambler&Co.