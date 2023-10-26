В шоу «Фантастика» появятся новые персонажи и звездное жюри

Во втором сезоне музыкального шоу «Фантастика» на Первом канале появятся новые персонажи. Зрители увидят узнаваемых героев, а само шоу выйдет на новый технологический уровень, заявил в беседе с kp.ru системный архитектор шоу Андрей Зеленин.

Судить участников будут Юлианна Караулова, Дарья Мороз, Александра Ребенок, Дмитрий Красилов (Пухляш) и персонаж – Телек. Соревноваться за победу также будут десять цифровых 3D-героев, поющих голосами известных звезд и начинающих исполнителей. Ведущим останется Вадим Галыгин.

Персонажами станут Королева, Пеппи, Фрекен Бок, Роза Марковна Кляк, Зая, Михалыч, Антон, IТихон (Айтихон), Матильда, Трубадур и группировка «Звери».

«Трубадур с котом, псом, ослом и петухом – сразу пять персонажей одновременно на сцене: и это тоже новый технологический виток «Фантастики». Из прошлого сезона осталась Роза Марковна: будет интересно наблюдать как именно этот образ раскрывает другой артист», – рассказал Зеленин.

Напомним, в прошлом году участников судили Дмитрий Маликов, Дима Билан, Дарья Мороз и Александра Ребенок. Галыгин в интервью «Газете.Ru» рассказывал, что специально для шоу были разработаны «уникальные сущности» – 3D-персонажи.

Дима Билан ранее заявлял, что после участия в шоу ему сложно отличить «физический мир» от дополненной реальности.