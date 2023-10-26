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В Москве ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16

Мосэнерго: ликвидировали возгорание на ТЭЦ-16 в Москве, никто не пострадал

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Мосэнерго» (входит в «Газпром энергохолдинг») в своем Telegram-канале сообщило о ликвидации возгорания на ТЭЦ-16 в Москве.

Уточняется, что возгорание на ТЭЦ-16 в районе энергетического котла № 6 произошло около 15:30.

«По состоянию на 16:20 возгорание ликвидировано. Обрушения кровли не было», — говорится в публикации.

В результате пожара пострадавших нет, эвакуация персонала не проводилась.

«Электро- и теплоснабжение потребителей не нарушено. Причины произошедшего выясняются», — добавили в Мосэнерго.

25 октября в Казани потушили пожар на крыше торгового центра «Бахетле». Возгорание произошло на площади десять квадратных метров. Справиться с пожаром рабочие смогли самостоятельно, до приезда сотрудников МЧС.

До этого сообщалось, что пожарные Челябинска ликвидировали возгорание в складских помещениях.

Ранее в Ленобласти загорелась Национальная Пожарная Компания.

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