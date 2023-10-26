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Подросток заставлял 10-летнюю девочку отправлять ему интимные фото

Алтайский подросток заставлял школьницу из Ленобласти присылать ему интимные фото

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Pixabay

В Шебалинском районе республики Алтай задержан 16-летний школьник, который вел интимную переписку с 10-летней девочкой. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Девочка из Гатчины познакомилась с 16-летним юношей в одном из мессенджеров, в ходе переписки молодой человек стал просить ее отправлять ему фото и видео интимного содержания, школьница согласилась.

О произошедшем родители девочки узнали в начале августа и обратились в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело и спустя два месяца установили личность и местонахождение растлителя.

Подросток был задержан в школе, ученик девятого класса уже дал признательные показания.

Ранее педофил пожаловался 11-летней девочке на жизнь и надругался над ней в заброшенной больнице.

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