На реализацию народной программы «Единой России» дополнительно выделят 7,7 трлн рублей

На реализацию народной программы «Единой России» в проекте трехлетнего бюджета будет заложено 7,7 трлн рублей, сообщает пресс-служба партии.

Проект бюджета на предстоящую трехлетку приняли в первом чтении 26 октября. Консолидированную поддержку документу в Госдуме выразила «Единая Россия». В нем отражены поручения президента и положения народной программы партии.

«Получился достаточно сбалансированный бюджет. Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете. Поэтому нам в сентябре 2024 года, когда наступит очередной Единый день голосования, будет, чем отчитаться об исполнении народной программы», — подчеркнул секретарь Генсовета Андрей Турчак на собрании фракции «Единой России» с участием министра финансов Антона Силуанова перед пленарным заседанием в Госдуме.

Как сообщил министр, три основных приоритета бюджета — это обеспечение оборонной безопасности и вклад в Победу, выполнение всех социальных обязательств и обеспечение технологической независимости, а также модернизация экономики России.

«Выполнение социальных обязательств — наш приоритет. Все задачи, которые поставил Президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет», — подчеркнул Силуанов.

Андрей Турчак отметил, что ко второму чтению бюджета «Единая Россия» проработала ряд поправок. Их зафиксировали в постановлении по итогам принятия финансового документа в первом чтении.