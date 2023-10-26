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Россия объявила в розыск украинского ветерана СС Хунку

МВД России объявило 98-летнего националиста Хунку в международный розыск

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CBC

Украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (Гунько), которого позвали в парламент Канады во время визита Зеленского, объявили в розыск. Об этом пишет РИА Новости.

98-летнего Хунку МВД добавило в базу федерального розыска.

Гунько позвали в палату общин Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», и все собравшиеся аплодировали ему стоя.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции Хунки.

При этом в Канаде заявили, что выдать Хунку России невозможно.

В сентябре сообщалось, что после скандального приглашения 98-летнего ветерана дивизии Ваффен СС «Галичина» в канадский парламент семья Ярослава Хунки скрывается.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.

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