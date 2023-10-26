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В ЧП, где мать застряла в лифте с младенцем, обвинили саму пострадавшую

Лифтовая компания обвинила застрявшую между этажами мать в инциденте

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В компании, которая обслуживает лифт в доме пострадавшей матери с младенцем, прокомментировали ситуацию. Об этом сообщает Е1.

По словам специалистов, инцидент произошел по вине самой женщины, так как она нарушила правила эксплуатации лифта. Местная жительница завезла коляску в кабину, после чего, оставаясь в проеме дверей, нажала на кнопку.

Сама пострадавшая, у которой сломаны обе ноги, недовольна ответом организации. Она заявила, что не планирует останавливаться и добьется того, чтобы компания ответила за произошедшее.

Женщина попала в больницу после того, как несколько дней назад зашла в лифт с коляской. Кабина начала движение несмотря на то, что двери были открыты.

В результате россиянка застряла между первым и вторым этажом и получила множественные переломы и вывихи.

Ранее в Петербурге мужчина получил перелом позвоночника во время поездки в лифте.

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