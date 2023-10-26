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Пенсионерка устроила дебош в самолете из-за запрета запивать лекарства крепким алкоголем

Пенсионерка устроила дебош в самолете из-за запрета запивать таблетки алкоголем

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Depositphotos

Челябинская пенсионерка устроила дебош в самолете из-за запрета запивать таблетки крепким алкоголем. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел 25 октября в самолете, выполнявшем рейс АнтальяЧелябинск. 73-летняя женщина возвращалась с отдыха в Турции и во время полета распивала спиртные напитки. Когда пенсионерка решила запить крепким алкоголем лекарства, бортпроводница попросила ее этого не делать, опасаясь последствий.

Пенсионерка резко отреагировала на замечание бортпроводницы и начала громко кричать, нецензурно выражаясь в адрес экипажа самолета. После посадки воздушного судна дебоширку доставили в дежурную часть транспортной полиции.

В результате на женщину составили сразу три административных протокола по статьям о мелком хулиганстве, распитии алкоголя в запрещенных местах и невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.

Ранее россиянин заказал у бортпроводника алкоголь и устроил авиадебош из-за открытой бутылки.

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