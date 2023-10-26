В США мужчину случайно заперли в банковском хранилище на 10 часов, пишет ABC News. Это произошло, когда он стоял возле своей ячейки.

Как пишут СМИ, сотрудники банка в Нью-Йорке закрыли дверь, не подозревая, что в помещении находится мужчина. Специалисты объяснили, что как только замок защелкивается, включается механизм синхронизации, поэтому еще раз хранилище можно открыть только спустя определенное время.

«Пожарные и полиция несколько часов пытались проникнуть в хранилище, но решили дождаться автоматического открытия», — рассказал спасатель Джон Сарроко.

После того, как клиент снова оказался на свободе, его осмотрели врачи и отпустили домой. В банке добавили, что проведут расследование инцидента и сообщили, что фактов кражи зафиксировано не было.

Ранее американец переоделся женщиной и ограбил три банка.