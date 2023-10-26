В Госдуме раскритиковали идею не выплачивать маткапитал женщинам старше 30 лет

Идея ограничить выдачу маткапитала российским женщинам, если они родили после 30, – страшная трагедия для женского сообщества. Так считает глава комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей Нина Останина, с которой поговорила «Газета.Ru». По словам депутата, практически все оппозиционные фракции в Госдуме категорически против данной инициативы.

«Если это позиция одного депутата, то это печально. Если это позиция целой фракции «Единая Россия», то это страшная трагедия для всего женского сообщества России. Дискриминировать женщин по возрасту, мне кажется, до этого даже враг не додумается. Что же мы так оскорбляем своих женщин, которые не смогли устроить свою жизнь, когда им было 20-25 лет, и они устроили после 35 лет свою жизнь? И что тогда? Они у нас выпадают из поля зрения государства с точки зрения возможности получения помощи? Мне очень печально, что такая инициатива появилась, но оптимизм мой связан с тем, что категорически против практически все оппозиционные фракции в Государственной думе. Я знаю мнение правительства, которое с учетом демографической ситуации высказало свое отрицательное отношение к данной инициативе», — сказала она.

Ранее газета «Известия» сообщила, что некоторые депутаты Госдумы предлагают ограничить выдачу маткапитала на первенца возрастом матери — до 25–30 лет, либо перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка. По данным издания, подходы рассмотрят при продлении программы материнского капитала в 2026 году. Имена депутатов, поддержавших идею, в материале указаны не были.

Ранее демограф спрогнозировал России «вторичное эхо» маткапитала и рост рождаемости.