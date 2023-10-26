Врач перечислила напитки, которые помогут уменьшить аппетит

Обычная чистая вода может помочь уменьшить аппетит, рассказала «Москве 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Иногда человеку хочется несвоевременно перекусить несмотря на то, что он поел уже далеко не один раз. Это обусловлено тем, что мы просто не пьем воду и чувство жажды выдается за голод, поскольку центры жажды и насыщения в структурах головного мозга находятся рядом», — пояснила эксперт.

По ее словам, для уменьшения чувства голода стоит пить теплую воду. Это снизит аппетит и улучшит работу желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих протоков. Кроме того, аналогичного эффекта помогут добавиться овощные смузи.

«Таким образом человек не только получит жидкость из их состава, но и питательные компоненты. Организм насыщается, поддерживает чувство сытости, и нам не захочется есть», — заключила Королева.

В начале октября научный сотрудник британской медицинской компании ZOE, доктор Сара Берри предупредила о вреде перекусов перед сном. По ее словам, прием пищи незадолго до сна может вызвать увеличение веса и усиление чувства голода.

Ранее были раскрыты причины постоянного голода и способы бороться с аппетитом.