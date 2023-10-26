Запашный прокомментировал отравление детей на цирковом фестивале в Перми

Организаторы Всероссийского циркового фестиваля в Перми разбираются с темой отравления участников, большинство из которых — дети. Об этом рассказал председатель жюри фестиваля, народный артист России Аскольд Запашный. В день проведения мероприятия накануне все было хорошо, сообщил он телеканалу «360».

««Мы вчера с мероприятия уезжали, все было прекрасно, изумительно. С утра нам сказали, что какие-то там изменения. Сейчас организаторы решают вопрос, у меня информации ноль», — подчеркнул Запашный.

В ближайшее время будет опубликована официальная информация о случившемся, сообщила организатор фестиваля, руководитель ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» Елена Хаткевич.

Напомним, в Перми отравились 15 участников циркового фестиваля, большинство из которых — дети. Пострадавших госпитализировали, они находятся под наблюдением врачей. Известно, что питались они в кафе на улице 9 мая. По данным Роспотребнадзора, причиной отравления стала норовирусная инфекция.

Ранее сообщалось, что в Москве 17-летний спортсмен серьезно отравился после того, как выпил биоактивную жиросжигающую добавку.