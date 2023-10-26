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Эксперты обсудили опасность массового одобрения россиянами интернет-пиратства

Сергей Новиков: пиратство препятствует развитию отечественного интернет-контента

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Unsplash

Массовое одобрение интернет-пиратства является одним из препятствий для развития отечественных видеоигр и сериалов. Об этом в ходе выступления на секции «Цифровое право как ответ на современные вызовы» в рамках II Международной конференции «Цифровые международные отношения 2023» заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, его слова приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«По опросам общественного мнения 83% россиян согласны с тезисом, что если в интернете можно что-то найти бесплатно, то зачем платить. Это вопрос правовой культуры. Потому что если мы будем пользоваться пиратским контентом, и это будет массово одобряемым, то ни видеоигры не разовьются, ни производители сериалов, роликов, клипов тоже далеко не уедут, потому что тогда экономическая модель их производства будет подрезана очень сильно», — отметил Сергей Новиков.

Он подчеркнул, что вопрос правовой культуры населения является важнейшим аспектом развития российского интернета.

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