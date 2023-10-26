Фура съехала в кювет и перекрыла трасу Тюмень — Омск

В Тюменской области движение на трассе ограничили из-за аварии с большегрузом. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 169-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск. Крупная фура съехала с асфальта и попала в кювет, перекрыв дорогу другим машинам. На месте уже работают сотрудники ГИБДД и дорожные службы.

«Предпринимаются все меры, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта», — сообщается в публикации.

По данным правоохранителей, фуру пытаются вытащить из кювета. О том, почему большегруз попал в аварию, не уточняется.

Ранее в США в результате ДТП на трассу высыпались сотни арбузов.