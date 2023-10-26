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Депутат рассказал о деструктивном влиянии цифровых платформ на психику

Горелкин: в России пользователи соцсетей находятся в более защищенном положении

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Unsplash

Деструктивное влияние цифровых платформ на человеческую психику уже давно является предметом научного интереса. Об этом заявил председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, результаты исследований подтверждают, что алгоритмы соцсетей формируют у человека ложное восприятие действительности, которое может выражаться в неспособности критически мыслить, излишней убежденности в своей правоте, повышению тревожности и т.д.

«Комплекс этих психологических проблем особенно опасен для детей и подростков, о чем исследователи давно нас предупреждают. Но цифровые платформы долгое время делали все, чтобы избежать общественного резонанса и уйти от ответственности, продолжая зарабатывать на пользователях, в том числе несовершеннолетних. Теперь на фоне громкого судебного процесса это будет сделать невозможно», — отметил он.

При этом Горелкин добавил, что в России, в отличие от большинства зарубежных стран, рекомендательные алгоритмы регулируются на законодательном уровне.

«Наши граждане получили право знать, какую информацию тот или иной ресурс о них собирает, как обрабатывает и кому передает. В случае возникновения каких-то опасений по поводу корректности работы рекомендательного алгоритма гражданин может обратиться в Роскомнадзор, который проведет проверку – и, если будут выявлены факты манипуляции, компанию ждут серьезные санкции», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что в России пользователи соцсетей находятся в гораздо более защищенном положении, чем за рубежом.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на владельца социальных сетей Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и мессенджера WhatsApp компанию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms 33 штатами США был подан иск с обвинениями в «разжигании кризиса психического здоровья» у американской молодежи.

Иск в федеральный суд Окленда подали генеральные прокуроры 33 штатов США, в том числе Нью-Йорка и Калифорнии. В нем утверждается, что Meta применяла мощные и беспрецедентные технологии, заманивающие ради получения прибыли молодежь и подростков в «ловушку».

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