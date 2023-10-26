Депутат рассказал о деструктивном влиянии цифровых платформ на психику

Деструктивное влияние цифровых платформ на человеческую психику уже давно является предметом научного интереса. Об этом заявил председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, результаты исследований подтверждают, что алгоритмы соцсетей формируют у человека ложное восприятие действительности, которое может выражаться в неспособности критически мыслить, излишней убежденности в своей правоте, повышению тревожности и т.д.

«Комплекс этих психологических проблем особенно опасен для детей и подростков, о чем исследователи давно нас предупреждают. Но цифровые платформы долгое время делали все, чтобы избежать общественного резонанса и уйти от ответственности, продолжая зарабатывать на пользователях, в том числе несовершеннолетних. Теперь на фоне громкого судебного процесса это будет сделать невозможно», — отметил он.

При этом Горелкин добавил, что в России, в отличие от большинства зарубежных стран, рекомендательные алгоритмы регулируются на законодательном уровне.

«Наши граждане получили право знать, какую информацию тот или иной ресурс о них собирает, как обрабатывает и кому передает. В случае возникновения каких-то опасений по поводу корректности работы рекомендательного алгоритма гражданин может обратиться в Роскомнадзор, который проведет проверку – и, если будут выявлены факты манипуляции, компанию ждут серьезные санкции», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что в России пользователи соцсетей находятся в гораздо более защищенном положении, чем за рубежом.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на владельца социальных сетей Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и мессенджера WhatsApp компанию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms 33 штатами США был подан иск с обвинениями в «разжигании кризиса психического здоровья» у американской молодежи.

Иск в федеральный суд Окленда подали генеральные прокуроры 33 штатов США, в том числе Нью-Йорка и Калифорнии. В нем утверждается, что Meta применяла мощные и беспрецедентные технологии, заманивающие ради получения прибыли молодежь и подростков в «ловушку».