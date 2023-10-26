Эксперты объяснили резкое подорожание мяса курицы и пообещали «откат» цен

Уровень цен на мясную продукцию в России, в первую очередь курятину, достиг пиковых значений, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако уже в скором времени ожидается «откат» цен, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей, добавив, что в первую очередь это касается оптовой стоимости мяса.

Стремительное повышение цен на курятину эксперт объяснил ростом доходов россиян и более медленными темпами производства. По словам Юшина, в стране впервые за 8 лет наблюдается положительная динамика в доходах жителей, из-за чего они стали чаще покупать курятину как наиболее доступный вид мяса.

«Дешевизна [мяса курицы], сохранявшаяся на протяжении долгого времени, сыграла такую шутку с потребителем, что цены на него и стали быстрее всего расти, — добавил Юшин. — Низкие цены — это всегда пролог к высоким ценам, потому что нет стимула для развития».

Ожидается скорое падение оптовых цен, добавил специалист. Что касается розницы, то, по его словам, здесь цены не росли так стремительно, как в опте.

«Курица в рознице у нас сегодня зачастую дешевле, чем среднестатистическая оптовая цена по Росстату», — заявил Юшин.

Говоря о ценах на свинину, эксперт отметил, что в ближайшем будущем оптовые цены на нее снизятся, а в рознице все эти изменения не так заметны. В целом России необходимо наращивать производство мяса, убежден эксперт. По его мнению, спрос на мясную продукцию в России и в целом во всем мире продолжит расти.

Напомним, аналитики объясняли, что подорожание курятины в последнее время связано с трудностями, с которыми столкнулись предприятия. Среди них — рост цен на импортное оборудование, селекционный материал, антибиотики, питание птиц и так далее.

Президент РФ Владимир Путин накануне призвал Кабмин вовремя реагировать на рост цен на мясо птицы, в том числе закупать его у дружественных стран.