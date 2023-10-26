«Вороны уже клевали его»: съемочная группа фильма «Дух Байкала» спасла детеныша нерпы

Во время съемок кинокартины режиссера Михаила Расходникова «Дух Байкала» съемочная группа спасла детеныша нерпы от стаи ворон. Об этом kp.ru рассказала сопродюсер фильма Дина Подпругина-Замалиева.

«В выходной день девушки из костюмерного и гримерного цеха отправились на экскурсию по окрестностям. Неожиданно они заметили, что над одним местом вьются вороны. Гид предположил, что, возможно, там находится нерпа», — рассказала она.

Оказалось, что на льду действительно был детеныш нерпы, который, скорее всего, оторвался от матери.

«Как мы выяснили позже, детеныши нерп живут в норках, которые находятся в льдинах. Возможно, мама нырнула в воду, чтобы поискать корм, а малыш вылез наружу и потерялся. Он был таким беспомощным. Вороны уже вовсю клевали его», — отметила Подпругина-Замалиева.

Участники съемочного процесса не смогли найти убежище животного, поэтому забрали его с собой в лагерь. Там, дожидаясь приезда ветеринаров из нерпинария Листвянки, режиссер решил включить в фильм эпизод с найденной нерпой.

«В нашей кинокартине мальчик остался без мамы. И этот нерпенок тоже. Это удивительная история! Думаем, что Байкал преподнес малыша нам в качестве подарка. Эпизод с ним украсил фильм, добавил смысла. Получилось очень трогательно!» — заключила сопродюсер фильма.

В начале сентября на Камчатке двое мужчин, которые находились на яхте, спасли нерпу от преследования косаток.

Ранее четырех нерпят выпустили в Ладогу после лечения.