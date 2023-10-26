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«Вороны уже клевали его»: съемочная группа фильма «Дух Байкала» спасла детеныша нерпы

«КП»: съемочная группа фильма «Дух Байкала» спасла детеныша нерпы от стаи ворон

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БайкалКино

Во время съемок кинокартины режиссера Михаила Расходникова «Дух Байкала» съемочная группа спасла детеныша нерпы от стаи ворон. Об этом kp.ru рассказала сопродюсер фильма Дина Подпругина-Замалиева.

«В выходной день девушки из костюмерного и гримерного цеха отправились на экскурсию по окрестностям. Неожиданно они заметили, что над одним местом вьются вороны. Гид предположил, что, возможно, там находится нерпа», — рассказала она.

Оказалось, что на льду действительно был детеныш нерпы, который, скорее всего, оторвался от матери.

«Как мы выяснили позже, детеныши нерп живут в норках, которые находятся в льдинах. Возможно, мама нырнула в воду, чтобы поискать корм, а малыш вылез наружу и потерялся. Он был таким беспомощным. Вороны уже вовсю клевали его», — отметила Подпругина-Замалиева.

Участники съемочного процесса не смогли найти убежище животного, поэтому забрали его с собой в лагерь. Там, дожидаясь приезда ветеринаров из нерпинария Листвянки, режиссер решил включить в фильм эпизод с найденной нерпой.

«В нашей кинокартине мальчик остался без мамы. И этот нерпенок тоже. Это удивительная история! Думаем, что Байкал преподнес малыша нам в качестве подарка. Эпизод с ним украсил фильм, добавил смысла. Получилось очень трогательно!» — заключила сопродюсер фильма.

В начале сентября на Камчатке двое мужчин, которые находились на яхте, спасли нерпу от преследования косаток.

Ранее четырех нерпят выпустили в Ладогу после лечения.

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