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Стало известно о трех россиянах с израильским гражданством в плену у ХАМАС

Посол: три россиянина с израильским гражданством могли попасть в заложники ХАМАС

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Itai Ron/Reuters

Три человека с российским и израильским гражданствами, предположительно, находятся в заложниках у ХАМАС. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, пишет ТАСС.

Дипломат сказал, что проводятся контакты для установления подробностей.

Израильский портал Ynet сообщал, что свыше половины заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС, являются иностранцами.

В это время израильские власти заявляли о том, что число заложников достигло 222. Из них 138 иностранных граждан, в том числе 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян.

Однако заместитель руководителя политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что иностранные заложники находятся в секторе Газа в качестве гостей, а израильские пленные должны быть обменены на палестинских заключенных.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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