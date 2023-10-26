Более 10 участников циркового конкурса серьезно отравились в кафе

В Перми 15 участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов госпитализировали с острым отравлением. Об этом сообщает 59.ru.
Среди пострадавших большинство дети. Они питались едой в кафе на улице 9 мая.
Ситуацией уже заинтересовались в Роспотребнадзоре. На данный момент специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперты отобрали смывы поверхностей, образцы продукции и другие необходимые материалы.
После инцидента все госпитализированные участники находятся под наблюдением врачей.
В Роспотребнадзоре напомнили, что острая кишечная инфекция появляется у человека в случае, если еда была обработана неправильно или не соблюдалась технология приготовления блюд.
Ранее в Новосибирске двух школьников госпитализировали после курения вейпа в учебном заведении.