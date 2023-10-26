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Более 10 участников циркового конкурса серьезно отравились в кафе

В Перми 15 участников циркового конкурса попали в больницу с острым отравлением

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FotograFFF/Shutterstock

В Перми 15 участников Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов госпитализировали с острым отравлением. Об этом сообщает 59.ru.

Среди пострадавших большинство дети. Они питались едой в кафе на улице 9 мая.

Ситуацией уже заинтересовались в Роспотребнадзоре. На данный момент специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Эксперты отобрали смывы поверхностей, образцы продукции и другие необходимые материалы.

После инцидента все госпитализированные участники находятся под наблюдением врачей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что острая кишечная инфекция появляется у человека в случае, если еда была обработана неправильно или не соблюдалась технология приготовления блюд.

Ранее в Новосибирске двух школьников госпитализировали после курения вейпа в учебном заведении.

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