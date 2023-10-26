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Школьник подарил знакомым автомобили на деньги, украденные у бабушки

В Уфе школьник украл у бабушки четыре млн рублей и потратил их на друзей

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Depositphotos

Семиклассник из Уфы подарил друзьям дорогие подарки за счет денег, которые нашел у бабушки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел после того, как родственница продала недвижимость на сумму четыре миллиона рублей. Полученные от сделки деньги она спрятала на балконе.

О средствах узнал внук и рассказал друзьям. В результате он забрал деньги и купил знакомым несколько автомобилей. Позже полиция поймала семиклассника, который во всем признался и рассказал правоохранителям о деталях.

Выяснилось, что пожилая женщина не знала, что ее внук забрал деньги, так как не перепроверяла их. О произошедшем ей стало известно после того, как она обнаружила младшего члена семьи на балконе.

На данный момент полиция разыскивает всех знакомых школьника, на которых он потратил деньги.

Ранее в Петербурге мужчина ворвался в квартиру, проломил пол и вынес из жилья более 200 тысяч рублей.

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