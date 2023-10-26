Попытку сбыта боеприпасов пресекли в Донецке

Сотрудники УФСБ в Донецке пресекли попытку сбыта двух мин для миномета, боекомплекта снарядов для противотанкового гранатомета, а также патронов для автоматического оружия. Об этом РИА Новости сообщили в УФСБ по ДНР.

По информации ведомства, фигуранты хотели продать две мины калибра 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для СПГ-9, одну гранату РГД, а также более 750 патронов калибра 5,45 мм. Сейчас оперативные материалы по факту преступления переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что жителю Кубани грозит до 11 лет колонии за подаренную подростку гранату.

История в том, что 26-летний сварщик, работающий на одном из предприятий в станице Октябрьской Крыловского района Краснодарского края, познакомился с 17-летним юношей в магазине. Мужчина подарил подростку гранату Ф-1, затем стало известно, что на боевая.

Ранее в гараже у россиянина нашли танковое оружие и снаряды.