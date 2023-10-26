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Москвичам пообещали теплое окончание октября и начало ноября

Синоптик Вильфанд: на следующей неделе в Москве будет теплее нормы

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Shutterstock

Окончание октября и начало ноября будут в Москве теплее, чем обычно. В понедельник, 6 ноября, прогнозируется до +7°С, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник начнется повышение температуры. Днем будет уже плюс 2-7 градусов. Повышение температуры, по предварительным расчетам, продолжится и в начале ноября», — заявил метеоролог.

Указанный Вильфандом температурный фон на 4-5°С превышает норму для данного времени года. При этом на нынешней неделе стоят холода, температура ниже нормы на 4°С.

До этого порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и около 0°C обещала столице на ближайшие выходные главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она добавила, что москвичей ждет плотный порывистый ветер силой до 14 м/с.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что в субботу, 28 октября, атмосферное давление в столице достигнет рекордно низкого для этой даты уровня — 730 мм рт. ст.

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