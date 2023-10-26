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Защита Блиновской обжаловала продление ей домашнего ареста

Адвокат Сальникова: продление Блиновской срока домашнего ареста обжаловано

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Защита Елены Блиновской обжаловала продление блогеру срока домашнего ареста. Об этом сообщила ТАСС адвокат Наталия Сальникова.

«Мы подали апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения», — заявила она.

Сальникова подчеркнула, что в отношении Елены может быть избрана иная, «более мягкая мера пресечения». Дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде пока не назначена.

В ходатайстве СК, которое удовлетворил Замоскворецкий суд, указали, что продление меры пресечения обвиняемой необходимо, так как в рамках предварительного следствия требуется допросить не менее 20 человек из числа ее сотрудников и назначить налоговую экспертизу.

Защита блогера настаивает, что у Блиновской нет мотива для уничтожения доказательств по делу, так как она сразу после задержания признала вину.

24 октября суд продлил домашний арест Блиновской еще на три месяца. Блогер приехала на заседание во всем черном. По дороге к зданию суда ее окружили представители СМИ, но она не стала отвечать на их вопросы.

27 апреля блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Ранее рэпер Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 млн рублей.

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