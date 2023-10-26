Россиянам назвали вредные привычки, которые мешают качественному сну

Чтобы сон был качественный, перед ним нельзя заниматься спортом и «залипать» в телефоне. О привычках, которые мешают высыпаться, «Газете.Ru» рассказала врач-травматолог, ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова.

«Восьмичасовой сон — это весьма условный показатель. Специалисты рекомендуют спать от 7 до 9 часов — в зависимости от того, сколько времени необходимо вашему организму, чтобы высыпаться. Отдельно стоит добавить, что важно засыпать до 22:00, так как это способствует правильной работе циркадного ритма», — объяснила она.

По словам врача, между последним приемом пищи и сном должно пройти не менее трех часов.

«Этого времени достаточно, чтобы еда прошла путь до желудка и начала перевариваться, так как этот процесс очень энергозатратный, то лучше, чтобы ужин начал усваиваться не во время ночного отдыха, а до него. Если перед сном вы чувствуете легкий голод, выпейте стакан кефира или съешьте яблоко, но не увлекайтесь мучным и бутербродами — это неполезный перекус, который обеспечит тяжесть в желудке и отсутствие качественного сна в течение всей ночи», — констатировала медик.

Еще одна вредная привычка — «залипать» в смартфоне или телевизоре.

«Синее свечение экрана возбуждает нервную систему и подавляет выработку мелатонина, гормона сна, что мешает комфортному отходу ко сну. Лучше почитать перед сном книгу или послушать музыку, приняв теплую ванну с расслабляющими маслами», — рекомендовала врач.

Комфортное место для сна — тоже гарантия отличного самочувствия с утра.

«Тщательно выбирайте подушку и матрас — специалисты рекомендуют отдавать предпочтение ортопедическим моделям, которые будут поддерживать позвоночник и шею в правильном положении в течение всей ночи, восстанавливать кровообращение и улучшать общее самочувствие. Стоит также уделить внимание гигиене спального места — меняйте постельное белье один раз в неделю, чехол на подушке следует стирать каждые две недели, а вот одеяло и сама подушка требуют химчистки 1 раз в год, а полной замены один раз в три года. Поддерживайте микроклимат, увлажняйте воздух и чаще проветривайте помещение, где отдыхаете в течение ночи», — объяснила Черемисова.

Некоторые считают, что спортивные нагрузки перед сном — это отличное решение для крепкого сна. На самом деле лучше выбирать время за три часа до сна, чтобы организм успел восстановиться после тренировки, мышцы расслабились, а сердечный ритм пришел в норму — если вы решаете лечь спать сразу после тренировки, то адреналин в крови не даст вам расслабиться должным образом, а утром вы проснетесь неотдохнувшим.

«Отличной альтернативной спортивным упражнениям станет прогулка медленным темпом перед сном», — резюмировала специалист.

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